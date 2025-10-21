Житель Подмосковья оштрафован за езду на автомобиле по тротуару

«В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, на которой запечатлено, как водитель, управляя автомобилем иностранного производства, двигается по тротуару и пешеходной дорожке на ул. Романовская в дер. Глухово. В результате мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили, что к данным правонарушениям причастен местный житель 1980 года рождения», — рассказала Петрова.
По ее словам, в отношении водителя полицейскими составлены два протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ («Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения») и ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»).
В настоящее время госавтоинспекторами рассмотрен один протокол, по которому назначено наказание в виде административного штрафа, второй административный материал будет направлен в городской суд для рассмотрения по существу.
«Кроме того, в Ильинском отделе полиции проводится проверка по факту повреждения шлагбаума на парковке с участием этого же автомобиля. После установления суммы ущерба будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавила Петрова.