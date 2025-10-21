Житель Подмосковья оштрафован за езду на автомобиле по тротуару

«В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, на которой запечатлено, как водитель, управляя автомобилем иностранного производства, двигается по тротуару и пешеходной дорожке на ул. Романовская в дер. Глухово. В результате мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили, что к данным правонарушениям причастен местный житель 1980 года рождения», — рассказала Петрова.