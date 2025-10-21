Расчёты ПВО уничтожили 58 украинских дронов за четыре часа

В ведомстве уточнили, что 57 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, а один — над Курской.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнём.
