Расчёты ПВО уничтожили 58 украинских дронов за четыре часа

В период с 16:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны России, всего было уничтожено 58 аппаратов.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что 57 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, а один — над Курской.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнём.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше