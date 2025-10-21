В Египте женщина провалилась в древнюю пирамиду: туристка пролетела 80 метров и чудом выжила

Ранее KP.RU рассказывал, что под пирамидой Хефрена на плато Гиза археологи обнаружили масштабные подземные сооружения, простирающиеся вглубь почти на два километра. Согласно данным, полученным с помощью наземных и спутниковых георадаров, под древней пирамидой может находиться обширный комплекс туннелей и помещений.