В Египте женщина провалилась в древнюю пирамиду: туристка пролетела 80 метров и чудом выжила

В Египте испанская туристка упала внутрь одной из древнейших пирамид страны — Ломаной пирамиды фараона Снофру, возраст которой составляет около 4000 лет. Об этом сообщает издание Gulf News.
Происшествие случилось 18 октября. Как пишет газета, женщина, осматривая внутренние помещения пирамиды, поскользнулась на деревянном пандусе, ведущем по узкому и круто наклоненному коридору. Потеряв равновесие, она упала и пролетела около 80 метров вниз. Туристка, предположительно, получила перелом стопы.
На место инцидента оперативно прибыли спасатели. Операция по спасению осложнялась жарой, духотой и практически полным отсутствием освещения внутри пирамиды. Найти женщину удалось благодаря ее крикам. Несмотря на крайне узкие проходы, специалисты сумели добраться до пострадавшей, оказали ей первую медицинскую помощь на месте и начали процесс эвакуации.
Ранее KP.RU рассказывал, что под пирамидой Хефрена на плато Гиза археологи обнаружили масштабные подземные сооружения, простирающиеся вглубь почти на два километра. Согласно данным, полученным с помощью наземных и спутниковых георадаров, под древней пирамидой может находиться обширный комплекс туннелей и помещений.