Силы ПВО сбили 57 вражеских БПЛА над Брянской областью

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны России было выявлено и ликвидировано 57 беспилотников самолетного типа, принадлежащих противнику. Об этом проинформировал губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-аккаунте.
Он отметил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
По данным Минобороны, 21 октября в промежуток времени с 16:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО сбили в общей сложности 58 украинских дронов над Брянской и Курской областями.
Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России были сбиты 55 беспилотников ВСУ.
