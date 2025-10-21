Прокурор Парижа Беко: ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн

Грабители, вынесшие драгоценности из Лувра 19 октября, нанесли ущерб музею, который оценен в 88 млн евро, сообщила прокурор Парижа Лор Беко.
«Ущерб, по оценке директора Лувра, составляет €88 млн. Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане», — сказал она в эфире радиостанции RTL.
Беко отметила, что преступники не смогут заполучить сопоставимую сумму, если решат переплавить украденные украшения.
По словам прокурора, в расследовании принимают участие около 100 следователей.
Напомним, 19 октября из музея были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершили за семь минут четыре человека, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.