В Перми разыскивают 16-летнюю девочку, которая уехала из Березников

Напомним, в октябре в Пермском крае уже трижды пропадали подростки. 13-летнюю девочку из Нытвы нашли в Закамске. Позже пропал 11-летний мальчик, его искали двое суток. Потом в сети появилась информация о потерявшемся ребёнке с ДЦП. Всех детей нашли и вернули родителям.