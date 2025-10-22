В Перми разыскивают 16-летнюю девочку, которая уехала из Березников

Девочку-подростка, которая уехала в Пермь и перестала выходить на связь, разыскивают, информацию сообщили в группе «Город Березники».
16-летняя девочка утром 20 октября уехала из Березников в краевую столицу. В течение дня подросток оставалась на связи, но после 21:00 перестала отвечать на звонки.
Родственники сообщили, что девочка была одета в чёрную кожаную куртку, чёрные широкие штаны, белые кроссовки и бежевую шапку. Есть пирсинг в носу.
Известно, что перед отъездом пропавшая познакомилась с девочкой в интернете. Если вы обладаете информацией о местоположении подростка, обратитесь в полицию по телефонам 02, 102.
Напомним, в октябре в Пермском крае уже трижды пропадали подростки. 13-летнюю девочку из Нытвы нашли в Закамске. Позже пропал 11-летний мальчик, его искали двое суток. Потом в сети появилась информация о потерявшемся ребёнке с ДЦП. Всех детей нашли и вернули родителям.