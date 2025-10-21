Ричмонд
Два дельфиненка выбросились на берег в Анапе, один из них погиб

Два дельфиненка-белобочки выбросились на берег моря в Анапе. Один из них погиб. Сейчас на месте работают добровольцы. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

По словам представительницы организации, выжившего детеныша решили на плоту переправить в море подальше от берега. Малыши могли заплыть на мель, где нанесенные штормом водоросли не дали им уйти обратно в море. Водоросли также могли попасть в дыхало, от чего один из них задохнулся, передает РИА Новости.

Ранее свыше сотни мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу, обнаружили на берегу Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана. Большая часть морских обитателей погибла в браконьерских сетях.

Вместе с тем на экологию юга России серьезно повлияло крушение двух танкеров в Керченском проливе. Так, первого мертвого дельфина после разлива мазута в Черном море 18 декабря 2024 года обнаружили волонтеры в Анапе. Позже было найдено тело еще одного морского обитателя.