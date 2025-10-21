Вандал разбил топором стекла автобусной остановки в Жуковском

«Прокуратура города Жуковского контролирует установление обстоятельств порчи автобусной остановки. В ночное время 33-летний местный житель, грубо нарушая общественный порядок и установленные нормы поведения, топором разбил стекла автобусной остановки на ул. Гагарина. Своими действиями мужчина причинил имущественный ущерб на сумму почти 650 тыс. руб.», — говорится в сообщении.