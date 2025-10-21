Ричмонд
Пожар произошел на втором этаже здания Белорусского вокзала

На втором этаже здания Белорусского вокзала произошел пожар. Прибывшие на место возгорания спасатели оперативно локализовали огонь, информации о пострадавших нет. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

На втором этаже здания Белорусского вокзала произошел пожар. Прибывшие на место возгорания спасатели оперативно локализовали огонь, информации о пострадавших нет. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

— Пожар был оперативно локализован. На месте работают 60 сотрудников и 16 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Информации о пострадавших не поступало, — передает Telegram-канал ведомства.

Позднее появилась информация, что пожар полностью потушен.

В тот же день посетителей бизнес-центра «Данилов плаза», расположенного на юге столицы, эвакуировали из-за пожара площадью около восьми квадратных метров, который произошел на пятом этаже здания. Всего спасатели вывели около 20 человек.

18 октября под платформой на Белорусском вокзале загорелся силовой кабель. В связи с происшествием на одном из Московских центральных диаметров вынужденно прерывали движение, но позднее его восстановили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.