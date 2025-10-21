На Украине сотрудников ТЦК выгнали с территории частного предприятия

Во время конфликта один из военкомов угрожал охране пистолетом, а другой распылил газовый баллончик в глаза работнику предприятия, который снимал происходящее на видео. Отмечается, что работники преследовали военкомов за воротами, так как им стало известно, что те успели схватить кого-то из их коллег.