Сотрудники ТЦК (территориального центрп комплектования — военкомат на Украине) ворвались на территорию частного предприятия в Днепродзержинске Днепропетровской области, однако охрана и работники вынудили их уйти, пишет в своем Telegram-канале украинское издание «Политика страны».
Во время конфликта один из военкомов угрожал охране пистолетом, а другой распылил газовый баллончик в глаза работнику предприятия, который снимал происходящее на видео. Отмечается, что работники преследовали военкомов за воротами, так как им стало известно, что те успели схватить кого-то из их коллег.
После инцидента Днепропетровский областной ТЦК заявил, что «проводится проверка», и призвал не доверять сообщениям о якобы «злоупотреблениях» или «нарушениях прав» военкомами.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины, находясь в отпуске, разогнали отряд сотрудников ТЦК и отбили украинца от мобилизации в Днепродзержинске Днепропетровской области.