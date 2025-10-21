Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме

«Он [Саркози] находится в камере площадью 9 кв. м, там все время шумно», — отметил представитель защиты. Он добавил, что осужденный экс-президент встретился со своей супругой во второй половине дня.
«Первый день в тюрьме — это ужасно, но он это пережил», — сказал Дарруа, отметив, что тюрьма — это «не Club Med», имея в виду туроператора, владеющего сетью курортных комплексов в разных странах.
В конце сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии.
Экс-президенту также назначили штраф в размере €100 тыс. и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение ранее требовало для него семи лет лишения свободы и штрафа €300 тыс.
Саркози счел приговор «унижением для Франции» и заявил о своей невиновности. Однако согласился подчиниться решению суда. «И если они [суд] непременно захотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду. Но с высоко поднятой головой», — сказал экс-президент.
21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте в сопровождении своей жены и адвоката. Перед отъездом у дома экс-президента собрались люди, пришедшие поддержать Саркози: они держали в руках флаги Франции с надписями — например, «Николя, возвращайся скорее!».