Подтверждена гибель белоруски Кравцовой, проданной на органы в Мьянме

Смерть гражданки Белоруссии Веры Кравцовой, «проданной на органы» в Мьянме, подтвердили её родственники. Об этом сообщает kp.ru.

Источник: Life.ru

Родителям девушки направили справку на бирманском языке. В ней указано, что белоруска умерла в деревне Пхлу от сердечного приступа. В документе также говорится, что кремация состоялась 16 октября в деревне Инкин.

Напомним, ранее Life.ru писал, что Кравцова отправилась в Таиланд за работой и попала в call-центр в Мьянме. Отмечалось, что в итоге тело девушки было продано на органы и сожжено. Вместо обещанной работы «моделью», гражданку Белоруссии использовали для выманивания денег у богатых клиентов.

