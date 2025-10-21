Названа причина смерти гитариста группы Green Grey Яценко

Причиной смерти гитариста и лидера украинской рок-группы Green Grey Андрея Яценко названа ишемическая болезнь сердца. Об этом говорится в официальном заявлении группы в соцсетях.
Из публикации следует, что сердце 55-летнего музыканта перестало биться в 09:00 понедельника, 20 октября.
В группе сообщили, что прощание с Андреем Яценко состоится в Доме кино в Киеве 23 октября с 9:00 до 11:30.
Коллектив Green Grey был основан в Киеве в 1993 году. Музыканты известны своими творческими экспериментами. Они работают в различных жанрах, таких как альтернативный рок, фанк, дабстеп и трип-хопа.