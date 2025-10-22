Реставратор Биржи задержан в Петербурге. Для этого пришлось объявлять его в розыск

По информации «Фонтанки», Каргинов задержан 21 октября, ему предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ. В качестве обвиняемого его везут в Москву.
«Фонтанка» рассказывала, что бизнесмену принадлежит компания «РСК-Ренессанс» и еще несколько предприятий, он работал и работает на объектах, к которым имел или имеет отношение Владимир Кехман: МХАТ им. Горького, Михайловский театр, Новосибирский театр. В том числе «РСК-Ренессанс» сейчас заканчивает реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова, где планировалось разместить офис Культурного форума, руководителем которого Кехман по-прежнему является.
До настоящего момента обвинение в даче взятки Каргинову не предъявлялось. Интерес следователей застиг его за границей, бизнесмен вернулся в Россию и находился под подпиской, давая показания как подозреваемый. По информации «Фонтанки», с какого-то момента контакт с ним следователи утратили, являться он перестал. Дав ему некоторое время на смену парадигмы и не дождавшись ее, следователь объявил Каргинова в розыск, заочно предъявил обвинение по ст. 291 УК РФ и задержал его.
Напомним, два зеркальных дела — по даче взятки и по ее получению — были возбуждены в конце июля. В фабуле — тот факт, что Марат Каргинов заплатил 27 миллионов рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив машину на одну из своих фирм. Реальным пользователем автомобиля следствие видит Кехмана.
Владимира Кехмана доставили в СК 9 июля после обыска, который проходил в рамках уголовного дела о растрате, связанного с контрактами на реконструкцию сцены МХАТа на Тверском бульваре. Одновременно обыскивали компании, которые сами являлись подрядчиками или связаны с бенефициарами, в том числе петербургские «Атлант-Проект» и «Строй-Эксперт». Кехману предъявляют обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере».
В конце сентября Кехман был снят с поста гендиректора МХАТа им. Горького. Он остается художественным руководителем Михайловского театра, который открыл сезон «Пиковой дамой» в его постановке.