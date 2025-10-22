Реставратор Биржи задержан в Петербурге. Для этого пришлось объявлять его в розыск

До настоящего момента обвинение в даче взятки Каргинову не предъявлялось. Интерес следователей застиг его за границей, бизнесмен вернулся в Россию и находился под подпиской, давая показания как подозреваемый. По информации «Фонтанки», с какого-то момента контакт с ним следователи утратили, являться он перестал. Дав ему некоторое время на смену парадигмы и не дождавшись ее, следователь объявил Каргинова в розыск, заочно предъявил обвинение по ст. 291 УК РФ и задержал его.