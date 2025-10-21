Ричмонд
Компания MOL не выявила внешних причин пожара на НПЗ около Будапешта

Венгерская нефтегазовая компания MOL не выявила никаких внешних факторов, которые могли бы стать причиной пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сазхаломбатта. Об этом передаёт издание Magyar Nemzet, ссылаясь на руководство компании.

Источник: Life.ru

«Управляющий директор группы MO Кристиан Пулаи подчеркнул, что не обнаружено никаких следов, указывающих на какое-либо внешнее воздействие при возникновении пожара. Более того, нет никакой связи между взрывом на румынском НПЗ и пожаром на НПЗ в Сазхаломбатте», — сказано в публикации.

Представитель компании Пирошка Бакош, со своей стороны, сообщила, что блоки завода, которые не были затронуты пожаром, постепенно возобновляют свою работу параллельно с оценкой нанесённого ущерба.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. Утром MOL сообщила о локализации пожара, вспыхнувшего в ночь на вторник, и заверила, что в результате происшествия никто не пострадал. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности, и пообещал тщательное расследование причин произошедшего.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

