Компания MOL не выявила внешних причин пожара на НПЗ около Будапешта

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. Утром MOL сообщила о локализации пожара, вспыхнувшего в ночь на вторник, и заверила, что в результате происшествия никто не пострадал. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности, и пообещал тщательное расследование причин произошедшего.