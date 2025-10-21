В России зафиксирован масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Одновременно с этим, около 170 пользователей WhatsApp в России за тот же период сообщили о сбоях. Большинство из них (59%) жаловались на неполадки с оповещениями, 21% — на проблемы с сайтом, а 13% — на сбои в мобильном приложении. В Telegram также наблюдались трудности с получением сообщений и загрузкой видео.