Губернатор Балицкий сообщил, что ВСУ ведут артобстрел Каменки-Днепровской

А ранее расчёты противовоздушной обороны России сбили 57 украинских беспилотников в небе над Брянской областью в период с 16:00 по 20:00 по московскому времени. Один дрон был уничтожен над Курской областью. В Белгородской области в селе Новостроевка-Первая автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате происшествия погиб мужчина.