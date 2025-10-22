Выжил только один: шаман «увидел», что произошло с Усольцевыми

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края продолжает оставаться одной из самых тревожных и обсуждаемых тем. Несмотря на масштабные поиски, которые вели более 1500 человек, ни Сергея и Ирину Усольцевых, ни их пятилетнюю дочь Арину, ни собаку породы корги по кличке Лада найти не удалось. В ситуации, когда официальные версии заходят в тупик, свои ответы предлагают те, кто хорошо знает законы тайги или ищет истину за гранью обычного. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин и сибирский шаман Виктор Зайцев представили свои сценарии того, что могло стать последним убежищем для пропавшей семьи.