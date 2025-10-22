Выжил только один: шаман «увидел», что произошло с Усольцевыми

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края продолжает оставаться одной из самых тревожных и обсуждаемых тем. Несмотря на масштабные поиски, которые вели более 1500 человек, ни Сергея и Ирину Усольцевых, ни их пятилетнюю дочь Арину, ни собаку породы корги по кличке Лада найти не удалось. В ситуации, когда официальные версии заходят в тупик, свои ответы предлагают те, кто хорошо знает законы тайги или ищет истину за гранью обычного. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин и сибирский шаман Виктор Зайцев представили свои сценарии того, что могло стать последним убежищем для пропавшей семьи.
Версия охотника: спасительное, но опасное зимовье.
Знакомый главы семьи Александр Дымов предположил, что Усольцевы могли укрыться от непогоды в охотничьей избушке, так называемом зимовье. Эксперт по выживанию Василий Федюнин детально оценил эту версию.
По его словам, в северных районах края охотничьи избушки встречаются довольно часто, примерно каждые 20−30 км. Однако многие из них, построенные еще во времена СССР, сейчас находятся в ветхом состоянии.
«Чтобы там выжить, нужно иметь продукты, постоянно собирать дрова сухие, иметь какие-то инструменты, пилу или топор. Избушка должна быть достаточно изолирована, чтобы сохранять тепло или ее нужно постоянно топить дровами», — отмечает Федюнин.
Эксперт пояснил, что запасы продовольствия в таких убежищах — большая редкость. «В избушке редко хранят продукты, чаще крупы, что-то еще, так как на запах придет медведь, а он всю избу вверх дном перевернет, если что-то вкусное найдет». Продержаться какое-то время можно на «подножном корму» — ягодах и травах, но для этого нужны серьезные знания, которыми сегодня обладают немногие.
Федюнин выразил сомнение, что семья могла долго скрываться в зимовье, так как поисковые отряды проверили множество таких укрытий в районе охотничьих угодий.
Опасные хищники Кутурчинского Белогорья.
Район, где пропала семья, — это дикая тайга с сложным рельефом, являющаяся домом для крупных хищников. Поисковики и местные жители отмечают наличие в этой местности нескольких видов животных, которые опасны для человека.:
Основную угрозу в тайге несет бурый медведь. Осенью, когда эти животные готовятся к спячке, особенно опасны, те, кто не накопили необходимый запас жира. Угрозу представляют и медведицы с медвежатами.
Не меньшую опасность представляют волки. Однако естественной кормовой базой этих хищников являются косули и олени. На людей волки нападают редко.
Прямых упоминаний в контексте поисков о рыси нет, этот хищник является типичным обитателем сибирской тайги.
Еще один характерный для этих мест хищник, известный своей силой и агрессивностью, — росомаха. Однако сообщений о том, что это животное было бы замечено в Партизанском районе, нет.
Бродячие собаки, образуя стаи, могут занимать экологическую нишу волка и представлять реальную угрозу для человека.
Несмотря на это, эксперты, участвовавшие в поисках, сошлись во мнении, что версия нападения хищников маловероятна. За две недели интенсивного прочесывания местности не было обнаружено ни вещей, ни следов борьбы, а собаки-ищейки не проявляли беспокойства.
Версия шамана: ритуал, конфликт и надежда.
Сибирский шаман Виктор Зайцев подошел к разгадке с эзотерической стороны. Он провел специальный ритуал, используя маятник и собственное тело как инструмент для подключения к «информационному потоку». Его версия кардинально отличается от других.
Согласно видению Зайцева, семья столкнулась в тайге не со стихией или зверем, а с людьми. Это могли быть браконьеры или другие нехорошие люди.
«Они либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может случайно, может на эмоциях», — предположил шаман, отметив, что в тайге действуют свои законы, где прав тот, кто сильнее.
По этой версии, в ходе конфликта Ирина и Сергей Усольцевы погибли, а их дочь Арина осталась жива.
«Дочка Усольцевых жива, потому что у тех, кто лишил ее родителей, не поднялась рука на ребенка. Девочка либо не видела и не представляет опасности как свидетель, либо рука не поднялась убрать. Пока жива, где-то прячут», — объяснил он.
Он уверен, что девочку вывезли более чем на 100 км от места происшествия, и искать ее следует с помощью анализа записей с камер наблюдения и прочих косвенных признаков, не афишируя поиски, чтобы не спугнуть похитителей.
Тайга хранит свою тайну.
Версии эксперта и шамана, столь разные по своей природе, сходятся в одном: найти живыми семью Усольцевых маловероятно. Эта история вновь напомнила, насколько сурова и безжалостна сибирская тайга, способная скрыть свои секреты даже в век высоких технологий. И пока официальное расследование продолжается, единственное, что остается, — это надежда на чудо.