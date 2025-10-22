Суд приговорил к 20 годам ветерана СВО, обманувшего сослуживцев на миллионы

Для еще одной аферы Кудряшов привлек брата, с которым переоделся в форму и затащил в автомобиль одного из ветеранов спецоперации, пригрозил ему делом о финансировании ВСУ и заставил перевести три миллиона рублей. После они обманули и супругу военного, та испугавшись, что ее мужа посадят, отдала преступникам около трех миллионов рублей.