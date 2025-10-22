Суд приговорил к 20 годам ветерана СВО, обманувшего сослуживцев на миллионы

Ранее судимого участника спецоперации приговорили к 20 годам тюрьмы за серию афер и вымогательств у боевых товарищей, он вновь попросил отправить его на фронт. Об этом сообщило во вторник, 21 октября, издание «Коммерсантъ».
По данным газеты, аферист — уголовник-рецидивист Иван Кудряшов получил последний срок за учиненную в мордовской колонии расправу над заключенным, которого он забил металлической трубой. В октябре 2023 года, не досидев 13 лет, он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону спецоперации.
Вскоре, получив ранение, он попал в военный госпиталь, где лежал с боевым товарищем, который доверял ему. Сначала злоумышленник взял якобы в долг 300 тысяч рублей, а потом узнал пин-код и перевел на свой счет еще 970 тысяч рублей с номера военного.
Позже, осознав, что на ветеранах СВО можно наживаться, Кудряшов совершил ряд афер. Он выдал себя за сотрудника военной полиции и заявил одному из солдат, что его подозревают в незаконных финансовых операциях, изъял мобильный телефон с паролями и два раза отправил себе по 150 тысяч рублей.
Для еще одной аферы Кудряшов привлек брата, с которым переоделся в форму и затащил в автомобиль одного из ветеранов спецоперации, пригрозил ему делом о финансировании ВСУ и заставил перевести три миллиона рублей. После они обманули и супругу военного, та испугавшись, что ее мужа посадят, отдала преступникам около трех миллионов рублей.
Позже братья напились в баре, устроили драку и оказались в полицейском участке. Тогда выяснилось, что Кудряшов закончил лечение и давно должен был вернуться к месту несения службы. Вскоре вскрылись и остальные его преступления, сказано в статье.
Бывшего вице-губернатора Кубани Александра Власова арестовали на два месяца по подозрению в хищении средств, выделенных для СВО. Днем ранее он ушел в отставку и сообщил, что отправляется на фронт. Это уже третий кубанский замгубернатора, попавший под следствие. Ранее его сына проверяли на мошенничество. Чем еще известен Власов — в материале «Вечерней Москвы».