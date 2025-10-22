Ричмонд
СМИ: кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве с инсультом, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: © РИА Новости

«Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали с инсультом», — говорится в публикации.

По данным канала, Мукасей потерял сознание у себя дома.

Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Наиболее известен по работам над картинами «Большая перемена», «Берегись автомобиля», «Чучело», «Гардемарины-3» и «Тайны дворцовых переворотов». Мукасей 67 лет состоит в браке с актрисой Светланой Дружининой.