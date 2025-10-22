СМИ: кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Наиболее известен по работам над картинами «Большая перемена», «Берегись автомобиля», «Чучело», «Гардемарины-3» и «Тайны дворцовых переворотов». Мукасей 67 лет состоит в браке с актрисой Светланой Дружининой.