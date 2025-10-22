Telegram-канал о глумлениях над котятами вызвал резонанс в Новосибирске

В Новосибирске широкий отклик в обществе вызвал Telegram-канал, где молодой человек, предположительно проживающий в этом городе, размещает видеоролики с мучительными истязаниями котят.
В интернете возникла онлайн-петиция, призывающая к поиску и наказанию лиц, причастных к жестокому обращению с животными.
Инициаторы петиции и возмущенные пользователи сети утверждают, что на видео, распространяемом под ником «богиня СВЕТА», беспомощные животные становятся жертвами садистских издевательств: их избивают, подвешивают и наносят увечья, фиксируя происходящее на камеру. Обращается внимание на то, что после блокировки одного канала практически мгновенно появляются новые с аналогичным содержанием, что может указывать на скоординированные действия группы людей.
В тексте петиции, направленной в правоохранительные органы, акцентируется внимание на том, что подобные деяния не только противоречат моральным принципам, но и преследуются по закону в соответствии со статьей о жестоком обращении с животными. Представители общественности настаивают на проведении полицией расследования для установления личности автора или авторов шокирующего контента, с целью прекращения серии зверств.