В Киеве и Измаиле Одесской области прогремели взрывы

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Измаиле Одесской области, информирует телеканал «Общественное».

«В Измаиле Одесской области слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Чуть позже взрывы прогремели в украинской столице.

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Помимо этого, сирены включены в Киеве и Киевской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.