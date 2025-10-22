В Киеве и Измаиле Одесской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Измаиле Одесской области, информирует телеканал «Общественное».
«В Измаиле Одесской области слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Чуть позже взрывы прогремели в украинской столице.
Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Помимо этого, сирены включены в Киеве и Киевской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.