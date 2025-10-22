В Липецке юноша получил ожоги ягодиц из-за взорвавшегося в кармане смартфона

В Липецке 22-летний молодой человек попал в больницу из-за взрыва смартфона в заднем кармане брюк. Об этом во вторник, 21 октября, сообщило издание Gorod48.ru.
Юноша носил свой гаджет в заднем кармане брюк, когда устройство неожиданно взорвалось. После этого его доставили в ожоговое отделение больницы.
Медики диагностировали у пострадавшего ожоги ягодиц и промежности III и IV степени.
Специалисты, опрошенные порталом, отметили, что подобные случаи взрывов телефонов являются редкостью. Они могут быть связаны с повреждением аккумулятора, использованием неоригинальных зарядных устройств или перегревом устройства.
17 октября директор школы № 1576 Александр Сурков рассказал, как произошел инцидент с задымившимся смартфоном в образовательном учреждении. У одного из учеников задымился телефон после того, как подросток его согнул.
Задымление произошло в актовом зале. К этому привело испытание, которое подросток устроил своему телефону. Школьник сильно согнул устройство, из которого повалил дым. После этого он бросил смартфон на пол.