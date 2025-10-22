Фотосессия за 14 миллионов тенге: карагандинку обвинили в мошенничестве

Выяснилось, что через счет карагандинки было переведено почти 14 млн тенге, передает «Седьмой канал». При этом сама подозреваемая в это время находилась в больнице на операции.
Позже выяснилось, что обвиняемая приняла участие в уличной фотосессии.
«Девушка начала фотографировать на телефон, пару фото красивых сделала, показала, попросила номер телефона, мол, я потом скину это все бесплатно. Начала просить: “встаньте в такую позу, в такую”. В итоге прошла верификацию. Мне начали звонить из полиции Тараза, что жена обвиняется в мошенничестве, что ей перевели крупную сумму денег и пишут заявления», — рассказал супруг жертвы фотосессии.
После звонка из полиции супруги обратились в банк. Выяснилось, что верификацию проводили с другого устройства. После этого все коды подтверждения начали уходить на другой номер. А деньги переводили мелкими суммами в доллары и снимали со счета.
