Фотосессия за 14 миллионов тенге: карагандинку обвинили в мошенничестве

«Девушка начала фотографировать на телефон, пару фото красивых сделала, показала, попросила номер телефона, мол, я потом скину это все бесплатно. Начала просить: “встаньте в такую позу, в такую”. В итоге прошла верификацию. Мне начали звонить из полиции Тараза, что жена обвиняется в мошенничестве, что ей перевели крупную сумму денег и пишут заявления», — рассказал супруг жертвы фотосессии.