Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ессентуках зоозащитницу обвинили в отправке порно ребенку, покусанному собакой

Зоозащитницу обвинили в развращении и отправке порно мальчику, который пострадал от нападения собаки в Ессентуках. Об этом сообщило во вторник, 21 октября, СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Зоозащитницу обвинили в развращении и отправке порно мальчику, который пострадал от нападения собаки в Ессентуках. Об этом сообщило во вторник, 21 октября, СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В июле пес напал на детей на детской площадке, они получили рваные раны на руках. После этого семья одного из пострадавших подверглась критике со стороны группы людей, которые выступили в защиту нападавшего животного. Мальчику на смартфон поступило сообщение непристойного содержания и порно-видео, которое он посмотрел.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали женщину, которая отправила ребенку непристойные сообщения. Ей предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 242 УК России «Распространение порнографических материалов с использованием интернета», и части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Женщину арестовали, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Вести Ставрополье» сообщили, что фигуранткой уголовного дела стала зоозащитница.

В августе правоохранители задержали в Москве местного жителя, который убедил малолетних девочек присылать ему фото интимного характера.