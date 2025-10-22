В Ессентуках зоозащитницу обвинили в отправке порно ребенку, покусанному собакой

Зоозащитницу обвинили в развращении и отправке порно мальчику, который пострадал от нападения собаки в Ессентуках. Об этом сообщило во вторник, 21 октября, СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
В июле пес напал на детей на детской площадке, они получили рваные раны на руках. После этого семья одного из пострадавших подверглась критике со стороны группы людей, которые выступили в защиту нападавшего животного. Мальчику на смартфон поступило сообщение непристойного содержания и порно-видео, которое он посмотрел.
Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали женщину, которая отправила ребенку непристойные сообщения. Ей предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 242 УК России «Распространение порнографических материалов с использованием интернета», и части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Женщину арестовали, говорится в Telegram-канале ведомства.
«Вести Ставрополье» сообщили, что фигуранткой уголовного дела стала зоозащитница.
