В Ессентуках зоозащитницу обвинили в отправке порно ребенку, покусанному собакой

В июле пес напал на детей на детской площадке, они получили рваные раны на руках. После этого семья одного из пострадавших подверглась критике со стороны группы людей, которые выступили в защиту нападавшего животного. Мальчику на смартфон поступило сообщение непристойного содержания и порно-видео, которое он посмотрел.