В Новосибирске мужчину отправили в колонию за драку с полицейскими в ТЦ

Мужчина был в розыске и напал на полицейских при задержании.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд отправил в колонию рецидивиста за драку с полицией в ТЦ. Ленинский районный суд вынес приговор 16 октября.

По данным прокуратуры, 36-летний мужчина два раза был судим за кражи и после освобождения был обязан отмечаться в полиции. Освободившись в 2019 году, он состоял на учете, однако в апреле 2025 года оставил место жительства, перестал отмечаться и был объявлен в розыск.

Через месяц полицейские задержали мужчину в одном из ТЦ, он стал материть патрульных и напал на них. Следователи возбудили уголовные дела за уклонение от административного надзора, оскорблении представителей власти при исполнении и причинении им вреда, не опасного для жизни и здоровья. Обвиняемый вину признал только в суде.

— Ленинский районный суд назначил виновному 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Безукладичная, помощник прокурора Ленинского района.