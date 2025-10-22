Трех приморцев будут судить за попытку убить сельчанина

По версии следствия, поздно вечером 17 ноября 2024 года конфликт между фигурантами и потерпевшим у магазина перерос в насилие.
Обвиняемые насильно поместили жертву в автомобиль и отвезли в отдалённое место, где нанесли множественные удары по голове и телу. Мужчину оставили в бессознательном состоянии, полагая, что он погибнет, однако потерпевший пришёл в сознание и смог добраться до людей, которые оказали ему помощь, после чего пострадавший был госпитализирован.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору. Фигуранты и их защитники уже ознакомились с делом.