Трех приморцев будут судить за попытку убить сельчанина

Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин, обвиняемых в покушении на убийство местного жителя села Екатериновка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, поздно вечером 17 ноября 2024 года конфликт между фигурантами и потерпевшим у магазина перерос в насилие.

Обвиняемые насильно поместили жертву в автомобиль и отвезли в отдалённое место, где нанесли множественные удары по голове и телу. Мужчину оставили в бессознательном состоянии, полагая, что он погибнет, однако потерпевший пришёл в сознание и смог добраться до людей, которые оказали ему помощь, после чего пострадавший был госпитализирован.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору. Фигуранты и их защитники уже ознакомились с делом.