Трех приморцев будут судить за попытку убить сельчанина

Обвиняемые насильно поместили жертву в автомобиль и отвезли в отдалённое место, где нанесли множественные удары по голове и телу. Мужчину оставили в бессознательном состоянии, полагая, что он погибнет, однако потерпевший пришёл в сознание и смог добраться до людей, которые оказали ему помощь, после чего пострадавший был госпитализирован.