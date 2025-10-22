Директор спортивной школы в Приморье пыталась украсть бюджетные средства

PrimaMedia, 22 октября. Директор Ольгинской спортивной школы в Приморье попыталась похитить бюджетные средства, выделенные по нацпроекту «Демография». В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Отмечается, что в мае 2024 года обвиняемая заключила договор на оказание услуг по организации физкультурно-спортивных мероприятий по скандинавской ходьбе на общую сумму около 80 тысяч рублей.
«В последующем директор учреждения составила фиктивный акт выполненных работ — которые в реальности не проводились — и направила документы в администрацию округа для получения субсидии из краевого бюджета», — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, преступный умысел до конца ей не удалось по обстоятельствам, не зависящим от неё.
По результатам проверки следственным органом в отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог) и по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.