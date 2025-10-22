В Ирландии вспыхнули протесты из-за обвинений мигранта в насилии над ребёнком

Ранее на протесты против политики американского лидера Дональда Трампа вышли около 7 миллионов американцев. В Соединённых Штатах Америки прошли масштабные акции, собравшие, по оценкам организаторов, не менее семи миллионов человек. Демонстрации, объединённые общим лозунгом No Kings («Нет королям»), были направлены на выражение несогласия с политикой действующего президента страны. Протесты прошли более чем в 2,7 тысячах городов. Целью демонстрантов, как отмечается в заявлении, было оказание ненасильственного сопротивления авторитаризму и напоминание о том, что страна принадлежит своему народу, а не королям.