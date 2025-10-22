«Врач спал»: малыш впал в кому в Арыси. Его родные требуют расследования

Как рассказали родители 4-летнего Алирахмана журналистам, когда малыш вернулся из детского сада, у него поднялась температура. Ночью у мальчика начались судороги, поэтому, испугавшись, родители тут же вызвали скорую и приехали в больницу, но помощи там пришлось ждать несколько часов.
«Он просто лежал. Приехали в три с половиной ночи. Медсестра приняла, и то хотела отправить обратно. Через час снова начались судороги. Она твердила: “Пусть врач подойдёт, пусть врач подойдёт”, сделали только подачу кислорода через нос. Больше ничего. Когда у медсестры брали объяснительную в полиции, оказалось, что врач спал, она его три раза ходила будить, и он не просыпался. Я считаю, это халатность со стороны врачей», — заявил отец мальчика.
По словам родителей мальчика, врачи осмотрели ребенка только в девять утра, спустя почти 6 часов после приезда в больницу. К тому времени у малыша уже сильно болел живот, и он в итоге потерял сознание. С тех пор малыш находится в коме.
«Все, что нам до сих пор говорят, — состояние очень тяжелое. Я спрашиваю: “Что вы делаете?” — они ничего не отвечают. Все врачи говорят одно и то же — тяжелое состояние. Аппаратов нет, анализы не брали. Только с понедельника они начали хоть что-то делать», — возмущена мама ребенка.
Как оказалось, точный диагноз врачи поставить не могут, объясняя это тем, что в районной больнице нет компьютерного томографа. А везти ребенка в областную больницу медики не рискуют, так как опасаются, что состояние мальчика в дороге ухудшится.
«В ту ночь в больницу обратились 35 пациентов, поэтому я считаю, что утверждение, что врач спал 6 часов, не соответствует действительности. По словам дежурного врача, он осматривал других пациентов. Сейчас в его отношении проводится полное служебное расследование», — ответил на обвинения родителей главный врач районной центральной больницы Марат Толегенов.
Между тем, по словам родителей мальчика, состояние их сына ухудшается с каждым днем, а ему до сих пор даже не поставили диагноз. Одни говорят о кровоизлиянии в мозг, другие предполагают инфекцию. И пока врачи пытаются понять, в чем причина тяжелого состояния ребенка, его родные требуют, чтобы к ним в район приехали квалифицированные специалисты, а еще просят обратить внимание на ситуацию чиновников из Минздрава.