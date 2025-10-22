Ричмонд
Помощница мошенников вернёт обманутой новосибирской пенсионерке миллион рублей

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района добилась возврата денег, которые 71-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Как установлено, женщина под воздействием обмана через банкомат перевела все свои сбережения на счёт злоумышленников — сумма ущерба превысила один миллион рублей.

Правоохранительные органы выяснили, что владелицей счёта, на который поступили похищенные средства, оказалась 20-летняя жительница Кемеровской области. Прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу пострадавшей похищенной суммы с процентами.

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка Кемеровской области удовлетворил исковые требования полностью — пенсионерке вернут все деньги.