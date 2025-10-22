Уголовное дело завели после пропажи семилетней девочки в Артеме

По данным следствия, ребенка забрала ее мать. Сейчас обе находятся в здании Следственного комитета Приморского края.
После исчезновения девочки следователи сразу возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники СК проводят с матерью и ребенком необходимые следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и причины, по которым женщина решила забрать дочь.
Напомним, семилетняя воспитанница самовольно покинула реабилитационный центр Артема. Как выяснилось, девочку забрала ее мать. Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту этого происшествия. В ходе расследования было установлено, что мать препятствовала следствию, а условия жизни ребенка представляли угрозу его жизни и здоровью.