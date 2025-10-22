Ричмонд
Четыре аэропорта России ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара, Калуги, Пензы и Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы России.

Источник: Freepik

По информации Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 мск 21 октября 57 беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, ещё один дрон — над Курской областью. В ночь на 22 октября о сбитых дронах над регионами не сообщалось.

