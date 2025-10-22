Четыре аэропорта России ввели временные ограничения на полеты

По информации Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 мск 21 октября 57 беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, ещё один дрон — над Курской областью. В ночь на 22 октября о сбитых дронах над регионами не сообщалось.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше