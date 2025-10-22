Несуществующие шины продавал мошенник от лица хабаровского автосервиса

Сообщение на телефон о распродаже в автосервисе шин получила 47-летняя жительница Вяземского. В прошлом она там обслуживалась, а предложение выглядело выгодным, так что она не заподозрила подвох и связалась с «сотрудником». Автолюбительница заказала два комплекта резины за 16 тысяч рублей и перевела деньги, после чего ей назвали дату доставки. Но покупки она так и не получила, а дата постоянно сдвигалась, потом «продавец» перестал выходить на связь, и женщина обратилась в полицию.