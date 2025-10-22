Под Хабаровском водитель погиб, врезавшись в стоящий КамАЗ

На 70-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино произошло смертельное ДТП. Вечером 21 октября 56-летний житель Хабаровска, управлявший автомобилем «Ниссан-Кондор», не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик КамАЗ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
После столкновения легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель «Ниссана» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В кабине грузовика в момент аварии никого не было.
Как выяснилось, погибший за последние два года 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В 15 случаях его штрафовали за не пристегнутый ремень безопасности, а в шести — за превышение скорости.
Установлено, что грузовик принадлежит организации. Сейчас решается вопрос с его эвакуацией с места происшествия. Отмечается, что на данном участке дороги отсутствует искусственное освещение. Обстоятельства аварии выясняются.