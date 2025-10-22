Полиция Приморья задержала курьеров, которые обманывали пенсионеров

Жертвами мошенников стали в основном пожилые люди. В Уссурийске от их действий пострадали три пенсионерки в возрасте 77, 84 и 87 лет. Злоумышленники звонили им и убеждали, что те якобы причастны к финансированию ВСУ и имеют проблемы с законом. Под предлогом необходимости «декларирования» сбережений они заставляли доверчивых пенсионеров отдавать все свои накопления курьерам, которые приезжали на такси. В одном случае пожилая женщина сама стала невольной пособницей — по указанию мошенников она забрала деньги у другой потерпевшей.