Полиция Приморья задержала курьеров, которые обманывали пенсионеров

В Приморье полиция задержала двух молодых людей, которые работали курьерами в крупной мошеннической схеме. Преступники действовали по всей стране — от Санкт-Петербурга до Сахалина, получая солидное вознаграждение от своих нанимателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Их преступная деятельность заключалась в том, что они забирали деньги у обманутых пенсионеров и передавали их организаторам аферы. Все расходы на перелеты, проживание в гостиницах и питание за них оплачивали неизвестные кураторы.
Жертвами мошенников стали в основном пожилые люди. В Уссурийске от их действий пострадали три пенсионерки в возрасте 77, 84 и 87 лет. Злоумышленники звонили им и убеждали, что те якобы причастны к финансированию ВСУ и имеют проблемы с законом. Под предлогом необходимости «декларирования» сбережений они заставляли доверчивых пенсионеров отдавать все свои накопления курьерам, которые приезжали на такси. В одном случае пожилая женщина сама стала невольной пособницей — по указанию мошенников она забрала деньги у другой потерпевшей.
Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых в аэропорту Владивостока, когда он пытался улететь в Москву. Второго преступника поймали в гостинице Южно-Сахалинска. Общая сумма ущерба от их деятельности превысила 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оба фигуранта заключены под стражу по решению суда.