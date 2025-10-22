У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Недавно на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого располагался в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского. Согласно данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 39,8 километра. Информация о возможных последствиях землетрясения или пострадавших не поступала.