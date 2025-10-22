«Милявская — дура»: Лолита стала жертвой телефонных мошенников

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Об этом она рассказала в соцсети.
— Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала, — призналась артистка.
Инцидент произошел, когда певица ехала к стоматологу. Ей позвонили неизвестные, подписано было «транспортная компания». Лолита как раз ждала доставку микрофонов и ничего не заподозрила.
— Говорят: «Сейчас привезем». Я объясняю, что отъехала к врачу, говорю — оставьте у подъезда. А они: «А вы нам код дайте». И я, не глядя, отдала. И тут же слышу: «Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала», — рассказала она.
Рядом с ней в этот момент оказались «толковые люди», которые мгновенно помогли ей поменять все пароли и заблокировать доступ к личным данным. На портале «Госуслуги» певица оперативно оформила запрет на любые операции с имуществом и кредитами.
— Все бывает в запарке. Но хвала «Госуслугам» — такие классные женщины там работают! Я даже удовольствие получила. Ну, что вам сказать… Милявская — дура, — подытожила звезда.
