«Милявская — дура»: Лолита стала жертвой телефонных мошенников

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Об этом она рассказала в соцсети.

— Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала, — призналась артистка.

Инцидент произошел, когда певица ехала к стоматологу. Ей позвонили неизвестные, подписано было «транспортная компания». Лолита как раз ждала доставку микрофонов и ничего не заподозрила.

— Говорят: «Сейчас привезем». Я объясняю, что отъехала к врачу, говорю — оставьте у подъезда. А они: «А вы нам код дайте». И я, не глядя, отдала. И тут же слышу: «Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала», — рассказала она.

Рядом с ней в этот момент оказались «толковые люди», которые мгновенно помогли ей поменять все пароли и заблокировать доступ к личным данным. На портале «Госуслуги» певица оперативно оформила запрет на любые операции с имуществом и кредитами.

— Все бывает в запарке. Но хвала «Госуслугам» — такие классные женщины там работают! Я даже удовольствие получила. Ну, что вам сказать… Милявская — дура, — подытожила звезда.

Певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к своим подписчикам после того, как ее аккаунт в соцсети Instagram* взломали мошенники.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.