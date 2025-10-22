«Милявская — дура»: Лолита стала жертвой телефонных мошенников

— Говорят: «Сейчас привезем». Я объясняю, что отъехала к врачу, говорю — оставьте у подъезда. А они: «А вы нам код дайте». И я, не глядя, отдала. И тут же слышу: «Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала», — рассказала она.