Шесть человек задержаны в результате беспорядков в Ирландии

Ранее сообщалось, что в пригороде Дублина произошли массовые беспорядки возле отеля, где проживают лица, ищущие убежища. Протесты начались после обвинений в адрес мигранта в насилии над ребёнком. В социальных сетях появились кадры горящих полицейских машин. Полиция применила водомёты для разгона толпы. Протесты спровоцировало предъявление обвинений 26-летнему беженцу. Мужчину подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку в районе отеля Citywest. Рассматривается версия об изнасиловании ребёнка.