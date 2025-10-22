Сибирский шаман Зайцев увидел дочь пропавших Усольцевых живой

Пятилетняя дочь пропавших Усольцевых может быть жива. Своей версией произошедшего в Партизанском районе Красноярского края, где таинственно исчезли родители и маленький ребенок, aif.ru рассказал сибирский шаман тывинской традиции небесного происхождения Виктор Зайцев.
Он объяснил, что провел специальный ритуал, чтобы получить информацию о судьбе пропавших. По мнению шамана, Ирина и сергей Усольцевы оказались случайными свидетелями, которых убрали.
«Они либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может случайно, может на эмоциях», — сказал Зайцев и уточнил, что собаки, которая была вместе с семьей, также нет в живых.
Дочка Усольцевых, как считает шаман, жива, потому что у тех, кто лишил ее родителей, не поднялась рука на ребенка.
«Девочка либо не видела и не представляет опасности как свидетель, либо рука не поднялась убрать. Пока жива, где-то прячут. Но с Кутурчина вывезли. Не в город, но дальше 100 км от места событий», — объяснил он.
Шаман считает, что шанс найти Арину есть.
«Нужно выслеживать по камерам, машинам, появлению ребенка где-то в новом месте. Лучше не сильно афишировать, так как можно спугнуть», — добавил он.
Ранее сибирский шаман Алексей Борисов поделился мнением, что Усольцевых уже нет в живых, позже «останки найдет кто-то из местных охотников случайно».
Сергей, Ирина и Арина Усольцевы таинственно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в районе Кутурчинского Белогорья. За три недели поисковиков профессиональные спасатели, альпинисты и волонтеры не нашли никаких следов семьи.