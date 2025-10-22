Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибирский шаман Зайцев увидел дочь пропавших Усольцевых живой

Шаман Виктор Зайцев высказал предположение, что пятилетняя дочь пропавших Усольцевых может быть жива. По его мнению, девочку можно найти.

Источник: Аргументы и факты

Пятилетняя дочь пропавших Усольцевых может быть жива. Своей версией произошедшего в Партизанском районе Красноярского края, где таинственно исчезли родители и маленький ребенок, aif.ru рассказал сибирский шаман тывинской традиции небесного происхождения Виктор Зайцев.

Он объяснил, что провел специальный ритуал, чтобы получить информацию о судьбе пропавших. По мнению шамана, Ирина и сергей Усольцевы оказались случайными свидетелями, которых убрали.

«Они либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может случайно, может на эмоциях», — сказал Зайцев и уточнил, что собаки, которая была вместе с семьей, также нет в живых.

Дочка Усольцевых, как считает шаман, жива, потому что у тех, кто лишил ее родителей, не поднялась рука на ребенка.

«Девочка либо не видела и не представляет опасности как свидетель, либо рука не поднялась убрать. Пока жива, где-то прячут. Но с Кутурчина вывезли. Не в город, но дальше 100 км от места событий», — объяснил он.

Шаман считает, что шанс найти Арину есть.

«Нужно выслеживать по камерам, машинам, появлению ребенка где-то в новом месте. Лучше не сильно афишировать, так как можно спугнуть», — добавил он.

Ранее сибирский шаман Алексей Борисов поделился мнением, что Усольцевых уже нет в живых, позже «останки найдет кто-то из местных охотников случайно».

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы таинственно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в районе Кутурчинского Белогорья. За три недели поисковиков профессиональные спасатели, альпинисты и волонтеры не нашли никаких следов семьи.