Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ

Отмечается, что Альбанезе возвращался из США после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
«Самолёт премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа… Рейс из Вашингтона в Австралию приземлился в Сент-Луисе, штат Миссури», — говорится в сообщении.
По информации телеканала, пострадавший доставлен в местную больницу, самолёт продолжит свой путь в Австралию после дозаправки.
