Самолет премьера Австралии совершил аварийную посадку в США, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Самолёт премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США из-за травмы члена экипажа на борту, сообщает телеканал SBS.

Отмечается, что Альбанезе возвращался из США после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Самолёт премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа… Рейс из Вашингтона в Австралию приземлился в Сент-Луисе, штат Миссури», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, пострадавший доставлен в местную больницу, самолёт продолжит свой путь в Австралию после дозаправки.

