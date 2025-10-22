Выманивший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

Остановить их преступные действия удалось случайно: братья увлеклись посиделками в баре, устроили скандал и попали в отдел полиции. Там-то и вскрылась информация о том, что Кудряшов завершил курс лечения и уже давно обязан был возвратиться к службе, что и привело к разоблачению остальных его деяний.