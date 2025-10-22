Выманивший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

Недавно стало известно о деле ранее неоднократно судимого участника СВО Ивана Кудряшова, получившего 20-летний срок лишения свободы за череду мошенничеств и вымогательств среди сослуживцев, после чего он вновь обратился с просьбой вернуться в зону специальной военной операции.
Согласно опубликованным материалам, речь идёт о Кудряшове, отбывавшем наказание за убийство сокамерника с применением металлической трубы в мордовской исправительной колонии. Осенью 2023 года, не дождавшись окончания срока лишения свободы, он подписал контракт с оборонным ведомством и был направлен на фронт. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Вскоре после получения серьёзной травмы Кудряшов был госпитализирован и оказался в одной палате с сослуживцем, которому он быстро внушил доверие. Сначала ему удалось занять 300 тысяч рублей, а затем, воспользовавшись доверием, завладеть пин-кодом банковской карты и перевести на свой счёт почти миллион рублей.
Осознав выгоду, которую можно извлечь из доверия ветеранов, мошенник организовал новую схему. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он убедил одного из бойцов в причастности к нелегальным операциям, изъял телефон с доступами к счетам и дважды перечислил себе по 150 тысяч рублей.
В следующем эпизоде Кудряшов действовал уже с братом, перевоплотившись в сотрудников военной полиции. Вместе они затолкали в машину очередного ветерана, пригрозили уголовным делом о соучастии в финансировании противника и вынудили перевести три миллиона рублей. Супруга пострадавшего, опасаясь за судьбу мужа, также отдала аферистам сумму, превышающую три миллиона.
Остановить их преступные действия удалось случайно: братья увлеклись посиделками в баре, устроили скандал и попали в отдел полиции. Там-то и вскрылась информация о том, что Кудряшов завершил курс лечения и уже давно обязан был возвратиться к службе, что и привело к разоблачению остальных его деяний.
