Учителя в Новосибирске осудили на 13 лет тюрьмы за изнасилование школьницы

В Новосибирске вынесли приговор учителю, который изнасиловал школьницу. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила пресс-служба Советского районного суда города.
Было установлено, что в период с мая по декабрь 2023 года житель Академгородка, работавший учителем в одной из школ Советского района, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, которая не достигла четырнадцатилетнего возраста.
Также оказалось, что педагог незаконно хранил по месту жительства бездымный пластинчатый порох массой более 500 граммов без разрешительных документов.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 13 лет и четырех месяцев лишения свободы с ограничением свободы на два года, а также штрафом в 40 тысяч рублей. Дополнительно его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на десять лет.
