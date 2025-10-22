Учителя в Новосибирске осудили на 13 лет тюрьмы за изнасилование школьницы

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 13 лет и четырех месяцев лишения свободы с ограничением свободы на два года, а также штрафом в 40 тысяч рублей. Дополнительно его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на десять лет.