Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за множества метеозондов в небе

Напомним, в октябре аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего было затронуто 11 маршрутов. Позже литовские власти установили, что воздушные шары, нарушившие работу аэропорта Вильнюса, вероятно, использовались для контрабанды табачных изделий. В Министерстве внутренних дел Литвы пояснили, что активизация этого необычного канала контрабанды связана с усилением традиционного пограничного контроля.