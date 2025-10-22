Ричмонд
Богомаз рассказал, кто причастен к подрыву моста в Брянской области

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Задержанные летом в Брянской области диверсанты причастны к организации подрыва автомобильного моста, который рухнул на пассажирский поезд в начале июня, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

По его словам, на территории всего региона, особенно в приграничье, усилены меры по противодействию попыткам диверсий.

«Если взять последнее: ДРГ не прошла, ее там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва-Климов», — сказал Богомаз.

Он уточнил, что диверсанты были задержаны в августе.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.