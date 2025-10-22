В Госдуме не будут вводить «закон Усольцевых», регулирующий походы с детьми

Историю с исчезновением семьи Усольцевых в тайге Красноярского края aif.ru прокомментировал депутат Государственной думы Олег Леонов.
«Сейчас очень много есть нормативов по организованным походам. Родители для простого семейного похода могут взять своего ребенка куда угодно. Какие-то ограничения, запреты для таких форм туризма я не считаю разумными, этим ничего не добиться. Люди терялись в лесах и будут теряться», — отметил он.
Леонов подчеркнул, что произошедшее с Усольцевыми — это несчастный случай.
«Люди пошли в тайгу и заблудились. Такое было всегда во все времена. 99%, что они заблудились, потому что у всех, кто пропадает в лесу, одна судьба. Потеряли направление движения, потеряли ориентацию в пространстве, заблудились, не смогли сами выйти. Вот ровно то же самое произошло и здесь. Там просто большая тайга и испортилась погода», — поделился мнением парламентарий.
Сергей и Ирина Усольцевы не выходят на связь с 28 сентября. В этот день они вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С того момента их судьба неизвестна.