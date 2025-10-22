В Госдуме не будут вводить «закон Усольцевых», регулирующий походы с детьми

«Люди пошли в тайгу и заблудились. Такое было всегда во все времена. 99%, что они заблудились, потому что у всех, кто пропадает в лесу, одна судьба. Потеряли направление движения, потеряли ориентацию в пространстве, заблудились, не смогли сами выйти. Вот ровно то же самое произошло и здесь. Там просто большая тайга и испортилась погода», — поделился мнением парламентарий.