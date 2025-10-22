Ричмонд
Подозреваемого в мошенничестве экс-главу Уярского района отправили в СИЗО

Он обеспечил заключение контракта на 12 млн рублей с фирмой своего знакомого без проведения конкурсных процедур.

Источник: РИА "Новости"

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Уярского района Красноярского края. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Основанием для дела стали материалы УФСБ по краю.

По версии следствия, в 2023 году администрации района выделили 12 млн рублей на благоустройство территории одной из школ в Уяре. Чиновник, минуя конкурсные процедуры, обеспечил заключение контракта с фирмой своего знакомого. Чтобы обойти законодательство о госзакупках, основной контракт был разделен на 21 мелкий, каждый стоимостью около 600 тысяч рублей.

Подрядчик, по данным следствия, изменял сметы, использовал дешевые материалы, грубо нарушал технологию, а часть работ не выполнял. Это уменьшило реальную стоимость контрактов более чем на 2 млн рублей. Однако, как утверждает СК, по указанию экс-главы работы были подписаны, а деньги перечислены в полном объеме.

Бюджету района причинен ущерб свыше 2 млн рублей. В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против представителя подрядной организации также возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.

Как отметили в СК, экс-глава Уярского района покинул должность в 2023 году.

Ранее в Красноярске задержали сотрудников авиакомпании, которые за взятку допустили перегруз самолета.