Подозреваемого в мошенничестве экс-главу Уярского района отправили в СИЗО

По версии следствия, в 2023 году администрации района выделили 12 млн рублей на благоустройство территории одной из школ в Уяре. Чиновник, минуя конкурсные процедуры, обеспечил заключение контракта с фирмой своего знакомого. Чтобы обойти законодательство о госзакупках, основной контракт был разделен на 21 мелкий, каждый стоимостью около 600 тысяч рублей.