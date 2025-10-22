Подозреваемого в мошенничестве экс-главу Уярского района отправили в СИЗО

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Уярского района Красноярского края. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Основанием для дела стали материалы УФСБ по краю.
По версии следствия, в 2023 году администрации района выделили 12 млн рублей на благоустройство территории одной из школ в Уяре. Чиновник, минуя конкурсные процедуры, обеспечил заключение контракта с фирмой своего знакомого. Чтобы обойти законодательство о госзакупках, основной контракт был разделен на 21 мелкий, каждый стоимостью около 600 тысяч рублей.
Подрядчик, по данным следствия, изменял сметы, использовал дешевые материалы, грубо нарушал технологию, а часть работ не выполнял. Это уменьшило реальную стоимость контрактов более чем на 2 млн рублей. Однако, как утверждает СК, по указанию экс-главы работы были подписаны, а деньги перечислены в полном объеме.
Бюджету района причинен ущерб свыше 2 млн рублей. В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против представителя подрядной организации также возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.
Как отметили в СК, экс-глава Уярского района покинул должность в 2023 году.
Ранее в Красноярске задержали сотрудников авиакомпании, которые за взятку допустили перегруз самолета.