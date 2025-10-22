Ричмонд
Самолёт премьера Австралии Альбанезе совершил аварийную посадку в США

Лайнер премьер-министра Австралии Энтони Альбанезe экстренно сел в США из-за травмы члена экипажа. Информацию сообщает телеканал SBS.

Источник: Life.ru

«Самолёт премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа», — уточнил телеканал.

Премьер возвращался из поездки в США, в ходе которой состоялась его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Пострадавшего госпитализировали, а самолёт после дозаправки продолжит полёт в Австралию.

Ранее в международном аэропорту Гонконга произошло ЧП с грузовым самолётом Emirates. После посадки Boeing 747−481 выехал за пределы взлётной полосы и оказался в море. По предварительным данным, борт столкнулся с наземным автомобилем, в котором находились двое сотрудников аэропорта. Два человека, находившиеся в машине, были объявлены пропавшими без вести. Позже стало известно, что один из них погиб, а второй доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Экипаж грузового борта, состоявший из четырёх человек, не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

