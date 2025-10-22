Психиатр Шуров сказал о диагнозе невесты маньяка-кукольника Москвина

История с невестой нижегородского маньяка Анатолия Москвина, делавшего кукол из тел детей, выглядит очень странно. Таким мнением с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров, комментируя заявление Москвина о том, что из интерната его заберет «невеста», на которую, по его словам, после задержания была переписана его квартира. При этом данных о том, существует ли эта женщина на самом деле, нет.
«Очень странная история с этой невестой. Там тяжёлый инвалид с тяжёлой шизофренией. Какую-то невесту придумали, ему женщины никогда не нужны были. Явно девушка с отклонениями или, может быть, ей нравится. Есть такой термин — гибристофилия, когда пытаются с известными преступниками отношения изображать или вступать в них. Естественно, эта история не про нормальные отношения», — сказал он.
Шуров добавил, что эта история с невестой маньяка-кукольника может быть обычным хайпом.
Москвина задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. При обыске в его квартире и гараже обнаружили 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Близкие друзья и родители Москвина считали, что это просто «жуткие игрушки». Мужчину признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу. По данным источников, за 13 лет пребывания в диспансере состояние Москвина существенно ухудшилось. Родственники подготовили документы чтобы добиться в суде опеки над Москвиным и забрать его на амбулаторное лечение.