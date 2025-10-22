Психиатр Шуров сказал о диагнозе невесты маньяка-кукольника Москвина

Москвина задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. При обыске в его квартире и гараже обнаружили 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Близкие друзья и родители Москвина считали, что это просто «жуткие игрушки». Мужчину признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу. По данным источников, за 13 лет пребывания в диспансере состояние Москвина существенно ухудшилось. Родственники подготовили документы чтобы добиться в суде опеки над Москвиным и забрать его на амбулаторное лечение.