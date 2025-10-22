Ричмонд
SBS: самолёт премьера Австралии совершил аварийную посадку в США

Альбанезе возвращался из Вашингтона после встречи с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе экстренно приземлился в Соединённых Штатах, информирует SBS.

По данным телеканала, аварийная посадка была произведена из-за травмы члена экипажа.

«Самолёт премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что воздушное судно, которое приземлилось в штате Миссруи, вылетит в Австралию после дозаправки. Пострадавший госпитализирован в американскую больницу.

Альбанезе возвращался из Вашингтона после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в сентябре вертолёт с Трампом совершил экстренную посадку в Британии.

Ранее сообщалось, что вертолёт с президентом Гондураса Сиомаром Кастро совершил аварийную посадку в джунглях. В результате случившегося никто не пострадал.

